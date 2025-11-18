المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار في الشرابية.



وجاء في القضية، أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن مقطف ودلو بلاسيتك سلم حبلي - خرطوم لسحب المياه بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين أتلفوا عمدا مالًا ثابتا لمالك العقار ما ترتب عليه ضررا ماليا يجاوز 30 ألف جنيه وتعريض حياة قاطنيه وأمنهم للخطر.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب، وحررت محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .