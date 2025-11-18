تفاصيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار "في "الاستروكس" بروض الفرج

حددت جهات التحقيق المختصة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات الاستروكس المصنع في منطقة روض الفرج وذلك بجلسة 20 نوفمبر.

تلقي قسم شرطة روض الفرج، معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والاستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول، وتولت النيابة العامة التحقيق.