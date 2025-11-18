قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة المنوفية يحيل العاملين بالوحدة البيطرية بسنتريس للتحقيق للإهمال

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم محافظ المنوفية مجمع خدمات المواطنين بسنتريس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ مجمع الخدمات، والذي يضم مقرات خدمية متنوعة تشمل (وحدة محلية ،  مكتب تموين ، بريد، سجل مدنى ، شهر عقاري وغيرها من الخدمات الحيوية، واستفسر من القائمين عن آلية العمل وعدد المترددين والخدمات المقدمة.

 وتابع منظومة العمل بمكتب التموين وإجراءات إضافة المستجدين، وكذا نسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء ورخص المحلات بالمركز التكنولوجى كونه ملفا هاما وحيويا على رأس منظومة العمل.

 كما حرص المحافظ على  الاستفسار من مسئولي الحملة الميكانيكية عن موقف معدات الحملة والجاهزة للعمل، موجهاً بضرورة نقل أي معدة تحتاج إلى صيانة أو تكهين إلى شركة المنوفية لصيانة الآليات لتحديد موقفها من أعمال الصيانة أو التجديد لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل وعلى أكمل وجه.

ووجه محافظ المنوفية بمخاطبة وزارة النقل وهيئة الطرق بشأن استعجال رصف القطاعات الغير مرصوفة بقطاعات (أشمون - سنتريس -الباجور - شبين الكوم ) لتدعيم مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق.

 كما وجه المحافظ بعقد إجتماع عاجل غداً بمكتبه بالمحافظة مع مسئولى الصرف الصحي والمياه والهيئة العامة للطرق والكبارى والغاز والإتصالات ورئيس المدينة لتحديد الأماكن المنتهية والخالية من أعمال شغل المرافق لمخاطبة وزارة النقل لرصفها بطريق الباجور القناطر. 

وخلال الجولة ، فاجأ محافظ المنوفية الوحدة البيطرية بسنتريس خلف مجمع خدمات المواطنين للوقوف على الحالة العامة وإنتظام سير العمل ، وعلى الفور أحال المحافظ جميع العاملين بالوحدة للتحقيق للإهمال وضعف الإشراف.

كما تفقد محافظ المنوفية " كشك كتابك" المجاور لمجمع خدمات المواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ووجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بعرض الموقف بشكل كامل لأكشاك كتابك بالمحافظة وآليات تشغيلها ، وتحرير خطاب للهيئة العامة للكتاب لتسريع إجراءات تشغيل أكشاك كتابك لتعظيم أوجه الاستفادة من المشروع والذى يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين أبناء القرى وتشجيع المواطنين على القراءة والتنوير الثقافي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

يحيي ابو الفتوح

يحيى أبو الفتوح: الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية لضمان النمو والاستدامة

فودافون

ڤودافون بيزنس تُوقع شراكة استراتيجية مع Synapse Analytics لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي

جبران خلال إلقاء كلمته

جبران: دعم كامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العمل الدولية

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد