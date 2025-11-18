محافظة المنوفية يحيل العاملين بالوحدة البيطرية بسنتريس للتحقيق للإهمال

تفقد اليوم اللواء إبراهيم محافظ المنوفية مجمع خدمات المواطنين بسنتريس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ مجمع الخدمات، والذي يضم مقرات خدمية متنوعة تشمل (وحدة محلية ، مكتب تموين ، بريد، سجل مدنى ، شهر عقاري وغيرها من الخدمات الحيوية، واستفسر من القائمين عن آلية العمل وعدد المترددين والخدمات المقدمة.

وتابع منظومة العمل بمكتب التموين وإجراءات إضافة المستجدين، وكذا نسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء ورخص المحلات بالمركز التكنولوجى كونه ملفا هاما وحيويا على رأس منظومة العمل.

كما حرص المحافظ على الاستفسار من مسئولي الحملة الميكانيكية عن موقف معدات الحملة والجاهزة للعمل، موجهاً بضرورة نقل أي معدة تحتاج إلى صيانة أو تكهين إلى شركة المنوفية لصيانة الآليات لتحديد موقفها من أعمال الصيانة أو التجديد لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل وعلى أكمل وجه.

ووجه محافظ المنوفية بمخاطبة وزارة النقل وهيئة الطرق بشأن استعجال رصف القطاعات الغير مرصوفة بقطاعات (أشمون - سنتريس -الباجور - شبين الكوم ) لتدعيم مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق.

كما وجه المحافظ بعقد إجتماع عاجل غداً بمكتبه بالمحافظة مع مسئولى الصرف الصحي والمياه والهيئة العامة للطرق والكبارى والغاز والإتصالات ورئيس المدينة لتحديد الأماكن المنتهية والخالية من أعمال شغل المرافق لمخاطبة وزارة النقل لرصفها بطريق الباجور القناطر.

وخلال الجولة ، فاجأ محافظ المنوفية الوحدة البيطرية بسنتريس خلف مجمع خدمات المواطنين للوقوف على الحالة العامة وإنتظام سير العمل ، وعلى الفور أحال المحافظ جميع العاملين بالوحدة للتحقيق للإهمال وضعف الإشراف.

كما تفقد محافظ المنوفية " كشك كتابك" المجاور لمجمع خدمات المواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ووجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بعرض الموقف بشكل كامل لأكشاك كتابك بالمحافظة وآليات تشغيلها ، وتحرير خطاب للهيئة العامة للكتاب لتسريع إجراءات تشغيل أكشاك كتابك لتعظيم أوجه الاستفادة من المشروع والذى يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين أبناء القرى وتشجيع المواطنين على القراءة والتنوير الثقافي.