محافظ المنوفية يوجه الطب البيطري بعرض مقترح لتشغيل مجزر شبين الكوم الجديد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجزر بي العرب "نصف آلى" بمركز ومدينة الباجور لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمترددين ومستوى الأداء ، رافقه خلالها الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ، الاستاذ فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر بالمديرية ، الدكتور عبدالباسط النديم مدير إدارة الباجور البيطرية.

استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري عن آلية العمل ونظام التشغيل واستقبال الحالات وطرق الذبح الآمنة بداية من استقبال الذبيحة مروراً بكافة المراحل النهائية المختلفة واتباع الطرق الوقائية، مشيراً إلى أن المجزر يستوعب حالات الذبح على مدار اليوم من مدينة الباجور ومن المراكز والمدن المجاورة.

وخلال الجولة وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بوضع مقترح لتشغيل مجزر شبين الكوم الآلي الجديد والعرض عليه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المجازر وتحسين بيئة العمل بها وتوفير الامكانيات والدعم اللازم لضمان كفاءة تشغيلها وتحسين الخدمات، لدورها الحيوي في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبائح ، بالإضافة الى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لآلية عمل المجازر والالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والتعامل الأمن مع المخلفات ،لافتا إلى أهمية الدور الرقابي لمديرية الطب البيطري سواء من خلال التواجد الفعلي داخل المجازر أو من خلال شن الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضمان جودة المعروض ومنع أي حالات ذبح خارج المجازر الرسمية أو تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.