قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يوجه الطب البيطري بعرض مقترح لتشغيل مجزر شبين الكوم الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجزر بي العرب "نصف آلى" بمركز ومدينة الباجور لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمترددين ومستوى الأداء ، رافقه خلالها الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ، الاستاذ فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر بالمديرية ، الدكتور عبدالباسط النديم مدير إدارة الباجور البيطرية.

 استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري عن آلية العمل ونظام التشغيل واستقبال الحالات وطرق الذبح الآمنة بداية من استقبال الذبيحة مروراً بكافة المراحل النهائية المختلفة واتباع الطرق الوقائية، مشيراً إلى أن المجزر يستوعب حالات الذبح على مدار اليوم من مدينة الباجور ومن المراكز والمدن المجاورة. 

وخلال الجولة وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بوضع مقترح لتشغيل مجزر شبين الكوم الآلي الجديد والعرض عليه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المجازر وتحسين بيئة العمل بها وتوفير الامكانيات والدعم اللازم لضمان كفاءة تشغيلها وتحسين الخدمات، لدورها الحيوي في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبائح ، بالإضافة الى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

 وأكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لآلية عمل المجازر والالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والتعامل الأمن مع المخلفات ،لافتا إلى أهمية الدور الرقابي لمديرية الطب البيطري سواء من خلال التواجد الفعلي داخل المجازر أو من خلال شن الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضمان جودة المعروض ومنع أي حالات ذبح خارج المجازر الرسمية أو تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية المجزر الآلي جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

يحيي ابو الفتوح

يحيى أبو الفتوح: الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية لضمان النمو والاستدامة

فودافون

ڤودافون بيزنس تُوقع شراكة استراتيجية مع Synapse Analytics لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي

جبران خلال إلقاء كلمته

جبران: دعم كامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العمل الدولية

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد