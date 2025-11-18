قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تهديد غابات الأمازون وتأثير التغيرات المناخية.. خبير يكشف التفاصيل

منار عبد العظيم

 تحدث الدكتور هشام عيسى خبير المناخ  عن الاحتجاجات التي شهدها المؤتمر هذا العام، مشيرًا إلى أنها كانت غير مسبوقة في حدتها. 

على عكس المؤتمرات السابقة، شهد المؤتمر تدخلات داخل القاعات و اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وأفراد الأمن، وهو ما يعكس تصاعد الاحتجاجات ضد عدم الوفاء بالتعهدات المناخية.

 وأكد عيسى  خلال صباح الخير يا مصر أن هذه الظاهرة لم تحدث من قبل في أي مؤتمر من مؤتمرات المناخ، بما في ذلك مؤتمر شرم الشيخ.

مشاركة البرازيل: تهديد غابات الأمازون وتأثير التغيرات المناخية

أشار الدكتور عيسى إلى مشاركة البرازيل الفعالة في المؤتمر، حيث تلعب غابات الأمازون دورًا بيئيًا حيويًا.

وتابع: البرازيل من أكثر الدول التي تأثرت بالتغيرات المناخية، حيث تواجه تهديدات كبيرة لغابات الأمازون بسبب الأنشطة الاقتصادية والصناعية. وأكد أن البرازيل تعد واحدة من الدول الأكثر تأثرًا بتدمير الغابات، مما يهدد "رئة العالم" البيئية.

الاحتجاجات تأتي من السكان المحليين 

وأضاف:من أهم مظاهر الاحتجاجات كانت المطالبات بالعدالة المناخية من قبل السكان المحليين الذين يعانون من آثار التغيرات المناخية،هذا العام، كانت الاحتجاجات أكثر حدة من أي وقت مضى، حيث طالب المتظاهرون بتقديم حلول فعالة و عاجلة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على حياتهم اليومية.

توقعات المؤتمر: آمال في التوصل لآليات تنفيذ فعّالة

أكد الدكتور هشام عيسى أن الأسبوع الثاني من المؤتمر سيكون حاسمًا حيث من المتوقع أن يشارك فيه صانعو القرار من مختلف الدول. النقاشات ستتركز على آليات تنفيذ عادلة لمواجهة التحديات المناخية، بحيث توازن بين حماية البيئة و العدالة الاقتصادية.

الدكتور هشام عيسى خبير المناخ مؤتمر شرم الشيخ

