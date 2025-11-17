البورصة تحتفل بفعالية "قرع الجرس من أجل المناخ" وتؤكد التزامها بالاستدامة

افتتح الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس من أجل المناخ"، والتي أقيمت اليوم الاثنين، الموافق 17-نوفمبر-2025، في المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وبالتزامن مع مؤتمر (COP30) المنعقد في البرازيل في الفترة من 10-نوفمبر-2025 إلى 21-نوفمبر-2025، وذلك بحضور كل من محمد صبري - نائب رئيس البورصة، والمهندس أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt) ، و أيمن صلاح - المدير التنفيذي للجمعية.

وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية تواصل تعزيز دورها في دعم جهود الاستدامة والتمويل الأخضر، مشدداً على أن دمج اعتبارات المناخ أصبح ركيزة أساسية في منظومة اتخاذ القرار الاستثماري، ومحوراً رئيسياً لبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية، كما أكد حرص البورصة المصرية على المشاركة في مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات – "قرع الجرس من أجل المناخ" إيمانا من البورصة المصرية بأهمية تعزيز العمل المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني.

إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

وكشف رئيس البورصة أن إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية—والذي تطورت هويته ليصبح بورصة المناخ المصرية EGXC—يعكس التزام البورصة بتطوير أدوات مالية مبتكرة في مجال البيئة والاستدامة، مضيفاً أن هذا التطور يهدف إلى ربط القارة الإفريقية بأسواق الكربون العالمية.

وأشار رئيس البورصة إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لمسيرة طويلة من المبادرات، بدءاً من إطلاق مؤشر الاستدامة عام 2010، والمشاركة في تأسيس مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014، وصولاً إلى رئاسة لجنة الاستدامة.

باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وأفاد بأن البورصة أصدرت دليلاً استرشادياً لإفصاحات الـESG وأعلنت في ديسمبر 2023 جاهزية نظام التداول للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات، كما طورت منظومة التنفيذ عبر شركة مصر لنشر المعلومات وشركة "تسويات" للتسوية والتقاص.

وفي ختام كلمته، أكّد رئيس البورصة أن مذكرة التفاهم مع شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt) ستغطّي مجالات التعاون المتفق عليها، والتي تشمل: رفع وعي السوق بحوكمة المناخ، تعزيز القدرات الفنية في مجالات الاستدامة والأدوات المالية الخضراء، تبادل الخبرات والمساعدات الفنية، وتنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي

ومن جانبه، صرح المهندس أحمد السويدي بأن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تمكين مجالس الإدارات من دمج حوكمة المناخ في صميم عملها، مؤكداً أن التعاون مع البورصة المصرية سيعزز قدرة قادة الأعمال على مواءمة استراتيجيات مؤسساتهم مع متطلبات الاستدامة العالمية وبناء شركات أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأفاد أيمن صلاح بأن الجمعية هي جمعية أعمال مستقلة تضم نخبة من أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية، وتُعد أول شابتر في الشرق الأوسط وإفريقيا يركز على تمكين مجالس الإدارات من دمج حوكمة المناخ والاستدامة في صميم القرارات الاستراتيجية طويلة المدى. وأوضح أن الجمعية تعد العضو رقم 27 عالميًا ضمن شبكة تضم أكثر من 34 شابتر حول العالم تعمل تحت مظلة مبادرة حوكمة المناخ (CGI) بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، مؤكداً التزام الجمعية بدعم الشركات المصرية في تعزيز ممارسات الاستدامة وحوكمة المناخ من خلال التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعرفة والشراكات الدولية. كما أوضح أن احتفالية "قرع الجرس من اجل المناخ" تتجاوز الطابع الرمزي، مؤكدا أن الشراكة مع البورصة ستسهم في ترجمة مبادئ الـESG إلى برامج عملية داخل مجالس الإدارات، وتطوير القدرات المهنية اللازمة لقيادة مسار الاستدامة داخل السوق المصري.

كما تمت استضافة جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "من قاعة مجلس الإدارة إلى قاعة التداول: دمج مبادئ الاستدامة في مجالس الإدارة".



وقد تناولت المناقشات توعية أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في الشركات المقيدة برؤية عملية حول كيفية تصميم ومتابعة استراتيجيات فعّالة للاستدامة والمناخ، مع التركيز على تعزيز حوكمة الشركات للعمل على إدارة مخاطر الاستدامة والمخاطر المناخية، والتعامل مع تحديات الانتقال مثل آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، والاستفادة من الفرص الناشئة عبر البورصة المصرية للمناخ (EGCX)، وأدوات التمويل المستدام.

أدار الجلسة الأستاذ أيمن صلاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Chapter Zero Egypt، بمشاركة نخبة من المتحدثين:

• الدكتور أحمد رشدي – مستشار الاستدامة وأسواق البيئة، البورصة المصرية

• الدكتورمحمود عجور – الرئيس التنفيذي، شركة مصر للألومنيوم

• حلمي أبو العيش – امين عام شابتر زيرو إيجيبت و الرئيس التنفيذي لشركة سيكم

• ولاء الحسيني – المدير التنفيذي، UNGCE

• الدكتور عبد الحميد بشارة – عضو اللجنة الاستشارية لشابتر زيرو ايجيبت والرئيس التنفيذي لشركة مصادر

وقد أكّد المتحدثون على الدور المتنامي لمجالس الإدارة في بناء نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواجهة تحديات المناخ، وضرورة استثمار الفرص المتاحة نحو التحول المستدام وتعزيز جهود الدولة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.