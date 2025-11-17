قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
اقتصاد

البورصة تحتفل بفعالية "قرع الجرس من أجل المناخ" وتؤكد التزامها بالاستدامة

قرع الجرس من أجل المناخ
قرع الجرس من أجل المناخ
محمد صبيح

افتتح الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس من أجل المناخ"، والتي أقيمت اليوم الاثنين، الموافق 17-نوفمبر-2025، في المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وبالتزامن مع مؤتمر (COP30) المنعقد في البرازيل في الفترة من 10-نوفمبر-2025 إلى 21-نوفمبر-2025، وذلك بحضور كل من محمد صبري - نائب رئيس البورصة، والمهندس أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt) ، و أيمن صلاح - المدير التنفيذي للجمعية.

وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية تواصل تعزيز دورها في دعم جهود الاستدامة والتمويل الأخضر، مشدداً على أن دمج اعتبارات المناخ أصبح ركيزة أساسية في منظومة اتخاذ القرار الاستثماري، ومحوراً رئيسياً لبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية، كما أكد حرص البورصة المصرية على المشاركة في مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات – "قرع الجرس من أجل المناخ" إيمانا من البورصة المصرية بأهمية تعزيز العمل المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني.  

إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

وكشف رئيس البورصة أن إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية—والذي تطورت هويته ليصبح بورصة المناخ المصرية EGXC—يعكس التزام البورصة بتطوير أدوات مالية مبتكرة في مجال البيئة والاستدامة، مضيفاً أن هذا التطور يهدف إلى ربط القارة الإفريقية بأسواق الكربون العالمية.
وأشار رئيس البورصة إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لمسيرة طويلة من المبادرات، بدءاً من إطلاق مؤشر الاستدامة عام 2010، والمشاركة في تأسيس مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014، وصولاً إلى رئاسة لجنة الاستدامة.

باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وأفاد بأن البورصة أصدرت دليلاً استرشادياً لإفصاحات الـESG وأعلنت في ديسمبر 2023 جاهزية نظام التداول للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات، كما طورت منظومة التنفيذ عبر شركة مصر لنشر المعلومات وشركة "تسويات" للتسوية والتقاص.
وفي ختام كلمته، أكّد رئيس البورصة أن مذكرة التفاهم مع شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt) ستغطّي مجالات التعاون المتفق عليها، والتي تشمل: رفع وعي السوق بحوكمة المناخ، تعزيز القدرات الفنية في مجالات الاستدامة والأدوات المالية الخضراء، تبادل الخبرات والمساعدات الفنية، وتنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد السويدي بأن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تمكين مجالس الإدارات من دمج حوكمة المناخ في صميم عملها، مؤكداً أن التعاون مع البورصة المصرية سيعزز قدرة قادة الأعمال على مواءمة استراتيجيات مؤسساتهم مع متطلبات الاستدامة العالمية وبناء شركات أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأفاد أيمن صلاح بأن الجمعية هي جمعية أعمال مستقلة تضم نخبة من أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية، وتُعد أول شابتر في الشرق الأوسط وإفريقيا يركز على تمكين مجالس الإدارات من دمج حوكمة المناخ والاستدامة في صميم القرارات الاستراتيجية طويلة المدى. وأوضح أن الجمعية تعد العضو رقم 27 عالميًا ضمن شبكة تضم أكثر من 34 شابتر حول العالم تعمل تحت مظلة مبادرة حوكمة المناخ (CGI) بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، مؤكداً التزام الجمعية بدعم الشركات المصرية في تعزيز ممارسات الاستدامة وحوكمة المناخ من خلال التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعرفة والشراكات الدولية. كما أوضح أن احتفالية "قرع الجرس من اجل المناخ" تتجاوز الطابع الرمزي، مؤكدا أن الشراكة مع البورصة ستسهم في ترجمة مبادئ الـESG إلى برامج عملية داخل مجالس الإدارات، وتطوير القدرات المهنية اللازمة لقيادة مسار الاستدامة داخل السوق المصري.
كما تمت استضافة جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "من قاعة مجلس الإدارة إلى قاعة التداول: دمج مبادئ الاستدامة في مجالس الإدارة".  


وقد تناولت المناقشات توعية أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في الشركات المقيدة برؤية عملية حول كيفية تصميم ومتابعة استراتيجيات فعّالة للاستدامة والمناخ، مع التركيز على تعزيز حوكمة الشركات للعمل على إدارة مخاطر الاستدامة والمخاطر المناخية، والتعامل مع تحديات الانتقال مثل آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، والاستفادة من الفرص الناشئة عبر البورصة المصرية للمناخ (EGCX)، وأدوات التمويل المستدام.

أدار الجلسة الأستاذ أيمن صلاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Chapter Zero Egypt، بمشاركة نخبة من المتحدثين:
    •     الدكتور أحمد رشدي – مستشار الاستدامة وأسواق البيئة، البورصة المصرية
    •     الدكتورمحمود عجور – الرئيس التنفيذي، شركة مصر للألومنيوم
    •     حلمي أبو العيش – امين عام شابتر زيرو إيجيبت و الرئيس التنفيذي لشركة سيكم
    •     ولاء الحسيني – المدير التنفيذي، UNGCE
    •     الدكتور عبد الحميد بشارة – عضو اللجنة الاستشارية لشابتر زيرو ايجيبت والرئيس التنفيذي لشركة مصادر

وقد أكّد المتحدثون على الدور المتنامي لمجالس الإدارة في بناء نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواجهة تحديات المناخ، وضرورة استثمار الفرص المتاحة نحو التحول المستدام وتعزيز جهود الدولة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

الدكتور إسلام عزام البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية قرع الجرس من أجل المناخ

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

بوستر مسلسل لينك

مسلسل لينك الحلقة 25.. بكر يساعد جارته يسرية لنقل حفيدها إلى مصحة إدمان

بسمة وهبة

حذرتها من التطاول.. بسمة وهبة تهاجم مايا دياب بسبب دينا الشربيني

تأبين سامح عبد العزيز

غدًا.. حفل تأبين للمخرج سامح عبد العزيز وعرض فيلم قصير عنه من إخراج ابنته في مهرجان القاهرة السينمائي

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

