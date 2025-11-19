قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أميرة سليم: مهرجان صدى الأهرامات أول حدث من نوعه في المنطقة ولم أتردد في المشاركة

السوبرانو العالمية أميرة سليم
السوبرانو العالمية أميرة سليم
محمد البدوي

أكدت السوبرانو العالمية أميرة سليم أن مشاركتها في مهرجان صدى الأهرامات تمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، واصفة المهرجان بأنه «أول مهرجان من نوعه في المنطقة» لما يقدمه من تنوع فني وثقافي غير مسبوق.

 حدثًا استثنائيًا على مستوى المنطقة

وقالت إنها لم تتردد لحظة عندما عُرضت عليها المشاركة، خاصة وأن المهرجان يضم ألوانًا متعددة من الموسيقى، ويستضيف فنانين من دول مختلفة حول العالم، ما يجعله حدثًا استثنائيًا على مستوى المنطقة.

وأضافت أميرة سليم، خلال لقائها في برنامج «ست الستات» المذاع على قناة دي إم سي، أن الحفل الذي ستقدمه في المهرجان سيكون أقرب للطابع الكلاسيكي، مع الحفاظ على روح التنوع التي يهدف إليها الحدث.

وتحدثت السوبرانو العالمية عن علاقتها الخاصة بأنشودة إيزيس، مشيرة إلى أنها تُعد حالة متفردة تعيشها بكل تفاصيلها في كل مرة تقدمها. 

الملابس والإكسسوارات

وقالت: «أنشودة إيزيس بالذات حالة.. بدخل كأني داخلة المعبد، حالة لازم أعيش فيها»، موضحة أن جزءًا أساسيًا من هذا الاندماج هو استعدادها النفسي واهتمامها بالملابس والإكسسوارات التي تساعدها على الدخول في الأجواء الروحانية للعمل.

ويُعد ظهور أميرة سليم في مهرجان صدى الأهرامات إضافة قوية لفعاليات المهرجان، لما تتمتع به من حضور عالمي وصوت أوبرالي قادر على تقديم تراث الحضارة المصرية بروح معاصرة.

