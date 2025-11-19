أميرة سليم: «أنشودة إيزيس» حالة حضارية أتقمص فيها روح الشخصية

أكدت السوبرانو العالمية أميرة سليم أن الحالة الفنية والموسيقية والفلسفية التي تعيشها قبل أي عمل تختلف حسب طبيعة العمل نفسه والشخصية التي تجسدها، مشيرة إلى أن «أنشودة إيزيس» بالنسبة لها ليست مجرد مقطع غنائي أو جزء من أعمال عالمية، بل شخصية كاملة تتقمصها بكل ما تحمله من رموز الحضارة المصرية القديمة.

الأداء الغنائي التقليدي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر قناة دي إم سي، أن روح إيزيس تشكل حالة خاصة تتجاوز حدود الأداء الغنائي التقليدي، فهي حالة حضارية وروحانية تتطلب استعدادًا موسيقيًا وفلسفيًا ونفسيًا يمتد لفترة طويلة قبل الظهور على المسرح.

التحضير الداخلي

وأوضحت أميرة سليم أن التحضير الداخلي هو الأساس الذي تعتمد عليه في تقديم هذا العمل، أما الشكل الخارجي من أزياء وإكسسوارات فهو العنصر المكمل الذي يساعدها على الدخول الكامل في الشخصية، ليخرج الأداء في صورته الحقيقية التي يشعر بها الجمهور.