محافظ الأقصر يوجّه بتحسين خدمات الغسيل الكلوي وتوفير الأدوية بإسنا

ضمن جولته الموسعة اليوم الأربعاء بمركز ومدينة إسنا، أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر زيارات لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة.

بدأ محافظ الاقصر جولته بزيارة مركز طب أسرة الدير بإسنا، حيث تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان، والتقى بالمواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة وسير عملية صرف علاج الأمراض المزمنة ، كما تابع أعمال عيادة الإسعافات الأولية داخل المركز.

ثم توجه إلى مركز طب الأسرة بقرية أصفون، حيث تفقد قسم الإسعاف والصيدلية وعيادة كبار السن، واستمع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم.

وتابع المحافظ جولته بزيارة مركز الكيمان لخدمات الأم والطفل التابع لمديرية الصحة، والذي يقدم خدمات الطب الوقائي وتسجيل المواليد. أعقب ذلك زيارة وحدة الغسيل الكلوي الملحقة بالمركز والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بوحدة كيمان المطاعنة.

وخلال الزيارة، أكد محافظ الأقصر للأهالي أنه سيتم الإسراع في إجراءات نقل أصول الوحدة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق المباشر مع مدير هيئة الرعاية الصحية بالقاهرة ، كما وجّه بسرعة تلافي الملاحظات وتحسين مستوى الخدمة بوحدة الغسيل الكلوي، مع التأكيد على توفير الأدوية اللازمة لمرضى الغسيل الكلوي بشكل دائم.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر،الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعلي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا.