محافظ الأقصر يتفقد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقطاع جنوب الأقصر في إسنا

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقطاع جنوب المحافظة في مركز إسنا، لمتابعة جاهزية المخازن ومستوى توافر السلع التموينية والاستراتيجية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر،والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين،ومحمود الخياط مدير فرع الأقصر بالشركة المصرية لتجارة الجملة.



وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر مخازن قطاع جنوب الأقصر ومركز تكديس البضائع المخصص لتجار التموين ومنافذ جمعيتي، والذي يتسع لنحو 10 آلاف طن من السلع، بعد تطويره ورفع كفاءته وتطبيق جميع معايير التخزين المعتمدة، بما يضمن خدمة التجار والمواطنين على مدار العام.

كما اطمأن عماره ، على أرصدة السلع الغذائية الاستراتيجية، مؤكداً أن المخزون الحالي يكفي لمدة ستة أشهر قادمة، لضمان توافر السلع واستقرار السوق.

وأشار محافظ الأقصر إلى اهتمامه الكبير بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، معلناً أنه سيقوم قريباً بتفقد باقي مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بقطاع المحافظة، ومنها مخازن مركز الطود.

يذكر أن محافظ الأقصر كان قد زار أمس مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بغرب الأقصر.