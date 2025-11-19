زغردت فرحا.. مسنة تطلب من محافظ الأقصر إنشاء كوبري والمحافظ يستجيب| فيديو

شهدت قرية الطوناب بمركز إسنا، اليوم، موقفا إنسانيا ، عندما استوقفت سيدة مسنة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خلال جولته التفقدية بالقرية، طالبة منه إنشاء كوبري يربط بين ضفتي الترعة لتسهيل حركة المواطنين.

استمع المحافظ لمطالب السيدة بعناية، وعلى الفور وجه ببدء الإجراءات اللازمة لإنشاء الكوبري.

وردت المسنة فرحة بالغة، زغردت أمام أهالي القرية، الذين عبروا عن سعادتهم بالاستجابة السريعة لمطلبها، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس حرص المحافظ على تلبية احتياجات المواطنين في القرى البعيدة.

كان ذلك أثناء جولته التفقدية بمركز اسنا وبرفقته على سيد الصادق رئيس مركزومدينة اسنا وعدد من التنفيذين.