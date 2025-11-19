محافظ الأقصر يتفقد أعمال إحلال وتجديد مكتبة مصر العامة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمكتبة مصر العامة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة مراحل العمل المختلفة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مدير المكتبة، والمهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بالمحافظة واستشارى مشروعات المحافظة.

شملت الجولة متابعة الأعمال الداخلية والخارجية بالمكتبة، حيث تفقد المحافظ عمليات طلاء الواجهات، وأعمال السباكة والكهرباء، ودهانات الحوائط، والإصلاحات التي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات. كما شملت الجولة تفقد الغرف والمعامل ودورات المياه وما يجري بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بضرورة إصلاح وسنفرة الأرضيات ، لضمان سهولة الحركة داخل قاعات المكتبة.

كما ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع تفاصيل المرحلة الثانية من التطوير، والتي تتضمن تحديث المسرح الروماني بالمكتبة، بالإضافة إلى تطوير المصاعد الكهربائية بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لرواد المكتبة.