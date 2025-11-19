محافظ الأقصر يفتتح أعمال رصف طريق قرية الطوناب بإسنا وسط فرحة الأهالى

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

بدأ محافظ الأقصر جولته بقرية الطوناب حيث تفقد أعمال الرصف التي تتم بطريق الطوناب – الهنادي، والذي يبدأ من مزلقان أبو سعيد وحتى مزلقان الهنادي بطول 3.5 كيلو متر ، والذي تم الانتهاء من رصفه بالكامل مؤخراً.

وقد استقبل أهالي قرية الطوناب محافظ الأقصر بالزغاريد احتفالاً بانتهاء أعمال رصف الطريق الذي طال انتظاره، والذي يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته علي الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا،والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.