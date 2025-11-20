قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
قفزة بالأسهم الآسيوية بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد نتائج قوية من إنفيديا

 ارتفعت معظم أسهم آسيا بقوة خلال تداولات اليوم /الخميس/، مدعومة بانتعاش لافت في أسهم التكنولوجيا بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع وتعليقات إيجابية من شركة إنفيديا، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات تضخم فقاعة في قطاع التقنية.


وسجل مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225) الياباني قفزة بنسبة 3.2%، بينما ارتفع مؤشر كوسبي (KOSPI) الكوري الجنوبي بنسبة 2.6% وسط موجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا عقب نتائج إنفيديا.


واعلنت الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الماضي، كما قدمت توقعات قوية للربع الحالي مدفوعة بارتفاع غير مسبوق في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب على تقنيات إنفيديا يتجاوز بكثير كبار المستثمرين في الذكاء الاصطناعي، نافياً وجود "فقاعة" في السوق. وقفز سهم إنفيديا بأكثر من 5% في تداولات ما بعد الإغلاق.


ومن بين الأسهم الأكثر صعوداً، ارتفعت أسهم موردي إنفيديا؛ سامسونج إلكترونيكس، إس كيه هاينيكس (SK Hynix Inc.)، أدفانتست (Advantest Corp.) وذلك بنسب تراوحت بين 4% و9% في أسواق كوريا الجنوبية واليابان.

 كما صعد سهم سوفت بنك (SoftBank Group Corp.) بنسبة 3.5% رغم تخارج الشركة الكامل من حصتها في إنفيديا في أكتوبر الماضي.


سجّل مؤشر إيه إس إكس 200 (ASX 200) الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 1.2% بدعم من أسهم التعدين وأسهم التقنية ومراكز البيانات، بما في ذلك وايز تك غلوبال (Wisetech Global Ltd).


وارتفع مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times) في سنغافورة بنسبة 0.3%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 (Nifty 50) الهندي بنسبة 0.2%.


أما في الصين، فاقتصر صعود مؤشري سي إس آي 300 (CSI 300) وشنجهاي المركب (Shanghai Composite) على 0.1% فقط، نتيجة الوزن المحدود لأسهم التكنولوجيا.


وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير التوتر المتصاعد بين اليابان والصين، بعد تهديدات بكين باتخاذ إجراءات حازمة رداً على تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي بشأن تايوان.


وخالف مؤشر هانج سنج (Hang Seng Index) المسار الصعودي الإقليمي، متراجعاً 0.2% رغم المكاسب المحدودة لأسهم التكنولوجيا المحلية.


وجاء الضغط الأساسي من تراجع سهم شاومي بنسبة 3%، مواصلاً الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي بعدما غطّت مخاوف ارتفاع تكاليف الرقائق وضعف آفاقها في سوق المركبات الكهربائية على الأرباح القوية للربع الثالث.
 

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

مؤتمر بأداب الإسكندرية

وسط نخبة من الباحثين .. انعقاد مؤتمر الدراسات القبطية بـ آداب الإسكندرية

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

