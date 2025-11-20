قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
جوجل تفتتح أكبر مراكزها الهندسية لبنية الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في تايوان

أ ش أ

افتتحت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت، اليوم الخميس، أكبر مركز هندسي لبنية الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في العاصمة التايوانية تايبيه، في خطوة تمثل تعزيزاً لرهان الشركة على تايوان باعتبارها شريكاً تكنولوجياً موثوقاً في سلاسل الإمداد العالمية.


وتعد تايوان مقراً لشركة تي اس ام سي TSMC، أكبر مُصنّع للرقائق حسب الطلب في العالم، والتي تشكل رقاقاتها العمود الفقري للعديد من الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل إنفيديا؛ وفق ما نشرته صحيفة ( فوكاس تايوان).


وقال عامر محمود، نائب رئيس قسم الهندسة في جوجل، إن التكنولوجيا التي يجري تطويرها واختبارها في تايبيه تُستخدم في مراكز بيانات جوجل حول العالم، وهي البنية التي تعتمد عليها مليارات الأجهزة والخدمات يومياً. 


وأضاف "هذا الاستثمار لا يقتصر على مكتب جديد، بل هو استثمار في منظومة متكاملة ويعكس مكانة تايوان كمركز محوري للابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي."


وأكد رئيس تايوان، لاي تشينج-ته، أن توسّع جوجل يمثل التزاماً طويل الأمد تجاه الاستثمارات في الجزيرة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يبرز دور تايوان في سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية، وكذلك كمركز متقدم لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة.


من جانبه، قال ريموندجرين، ممثل الولايات المتحدة في تايبيه، إن افتتاح المركز الجديد يعكس عمق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بين واشنطن وتايوان، خصوصاً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أصبحت محوراً رئيسياً في المنافسة الصناعية العالمية.

شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت العاصمة التايوانية تايبيه شريكاً تكنولوجياً موثوقاً شركة تي اس ام سي TSMC

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
