جوجل تفتتح أكبر مراكزها الهندسية لبنية الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في تايوان

افتتحت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت، اليوم الخميس، أكبر مركز هندسي لبنية الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في العاصمة التايوانية تايبيه، في خطوة تمثل تعزيزاً لرهان الشركة على تايوان باعتبارها شريكاً تكنولوجياً موثوقاً في سلاسل الإمداد العالمية.



وتعد تايوان مقراً لشركة تي اس ام سي TSMC، أكبر مُصنّع للرقائق حسب الطلب في العالم، والتي تشكل رقاقاتها العمود الفقري للعديد من الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل إنفيديا؛ وفق ما نشرته صحيفة ( فوكاس تايوان).



وقال عامر محمود، نائب رئيس قسم الهندسة في جوجل، إن التكنولوجيا التي يجري تطويرها واختبارها في تايبيه تُستخدم في مراكز بيانات جوجل حول العالم، وهي البنية التي تعتمد عليها مليارات الأجهزة والخدمات يومياً.



وأضاف "هذا الاستثمار لا يقتصر على مكتب جديد، بل هو استثمار في منظومة متكاملة ويعكس مكانة تايوان كمركز محوري للابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي."



وأكد رئيس تايوان، لاي تشينج-ته، أن توسّع جوجل يمثل التزاماً طويل الأمد تجاه الاستثمارات في الجزيرة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يبرز دور تايوان في سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية، وكذلك كمركز متقدم لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة.



من جانبه، قال ريموندجرين، ممثل الولايات المتحدة في تايبيه، إن افتتاح المركز الجديد يعكس عمق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بين واشنطن وتايوان، خصوصاً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أصبحت محوراً رئيسياً في المنافسة الصناعية العالمية.