الترنش كوت يعود بقوة في موضة 2026

يعد المعطف الترنش (Trench Coat) من القطع التي أثبتت مرونتها وقيمتها الكلاسيكية، حيث عاد هذا الموسم إلى واجهة الموضة بشكل بارز، بحسب أحدث تقارير عروض الأزياء العالمية.



في أسبوع موضة ميلانو 2026، لفتت الأنظار نماذج ترنش كوت بأقمشة غير تقليدية مثل الجلد، وألوان جريئة مثل الأخضر المصفر (chartreuse) والأرجواني الفاتح، ما يعكس رغبة المصمّمين في إعادة ابتكار القطعة الكلاسيكية بطريقة عصرية.



من جهة أخرى، تضمّن عرض Burberry أيضًا ترنشات بطرف مزين بقطع “fringe” وتصاميم معاصَرة ما بين الجرأة والوظيفية.

تُشير منسّقة أزياء في مجلة “هي” إلى أن الترنش كوت لم يعد مجرد معطف خارجي، بل أصبح قطعة تناسب عدة مواسم، مع لمسات تصميمية حديثة تعكس روح الموضة المعاصِرة.



كما تسلط الاتجاهات الضوء على خامات فاخرة مثل الحرير والتجليد الجلد، فضلاً عن تفاصيل مثل أطواق كبيرة وأكمام مبنية هندسيًا تسهم في إعادة تعريف ما يمكن أن يكون عليه الترنش في 2026.