الأسهم الأوروبية تتفاعل مع نتائج إنفيديا وترتفع في بداية الجلسة

ارتفعت المؤشرات الأوروبية اليوم الخميس، العشرين من نوفمبر تشرين الثاني بشكل جماعي، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال إنفيديا التي جاءت أفضل من التوقعات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.9% إلى 567 نقطة.

وفي أسواق المنطقة، صعد داكس الألماني 0.9% مسجلاً 23380 نقطة، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.6% عند 9565 نقطة، كما زاد كاك الفرنسي بنسبة 1.1% إلى 8039 نقطة.

وجاءت نتائج أعمال الأميركية إنفيديا أفضل من التوقعات عن الربع الثالث من العام الجاري، كما جاءت التوقعات للربع الأخير من 2025 أفضل من التقديرات.

من جانبه، قال رئيس الشركة جنسن هوانغ إنه لا يوجد فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ توجد عدة أسباب تدعم وجهة نظره ومن بينها بدء تحول مجالات مثل معالجة البيانات، وتوصيات الإعلانات لاستخدام وحدات معالجة الرسوميات.

وتفاعلت أسهم شركات الرقائق في آسيا، إذ ارتفعت أسهم كل من Samsung Electronics وFoxconn.