ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتفاعل مع نتائج إنفيديا وترتفع في بداية الجلسة

أسهم
أسهم
وكالات

ارتفعت المؤشرات الأوروبية اليوم الخميس، العشرين من نوفمبر تشرين الثاني بشكل جماعي، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال إنفيديا التي جاءت أفضل من التوقعات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.9% إلى 567 نقطة.

وفي أسواق المنطقة، صعد داكس الألماني 0.9% مسجلاً 23380 نقطة، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.6% عند 9565 نقطة، كما زاد كاك الفرنسي بنسبة 1.1% إلى 8039 نقطة.

وجاءت نتائج أعمال الأميركية إنفيديا أفضل من التوقعات عن الربع الثالث من العام الجاري، كما جاءت التوقعات للربع الأخير من 2025 أفضل من التقديرات.

من جانبه، قال رئيس الشركة  جنسن هوانغ إنه لا يوجد فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ توجد عدة أسباب تدعم وجهة نظره ومن بينها بدء تحول مجالات مثل معالجة البيانات، وتوصيات الإعلانات لاستخدام وحدات معالجة الرسوميات.

 وتفاعلت أسهم شركات الرقائق في آسيا، إذ ارتفعت أسهم كل من  Samsung Electronics وFoxconn.

تفاعلات أسهم شركات

