مع بداية العام الدراسي، تحرص الكثير من المدارس على إقامة حفلات الدبش بارتي للاحتفال بعودة الطلاب وتشجيعهم على استقبال السنة الجديدة بروح من الحماس والمرح.

وتعتبر الأكلات الخفيفة والوصفات البسيطة جزءًا أساسيًا من أجواء الاحتفال، حيث تضيف لمسة بهجة وتجمع الأطفال حول طاولة مليئة بالنكهات اللذيذة والمناسبة للمدرسة.



أفكار وصفات مناسبة لحفلات الدبش بارتي في المدارس



1) ميني ساندوتشات متنوعة

جبنة – لانشون – جبنة كريمي مع خيار.

تُقدم بأشكال لطيفة باستخدام قطّاعات النجوم والقلوب.

2) ميني بيتزا سهلة

عجينة جاهزة أو توست.

صوص طماطم + جبنة موتزاريلا + زيتون.

تُخبز 10 دقائق فقط.

3) لفائف التورتيلا

تورتيلا محشية جبنة كريمي ودجاج مدخن أو تونة.

تُلف وتُقطع رولز صغيرة للأطفال.

4) طاجن ماك آند تشيز صغير

يُقدم في أكواب ورقية للأطفال.

مفضل جدًا وسهل التقديم.

5) سلطة فواكه بالكاسات

فراولة، موز، تفاح، عنب.

يمكن إضافة عسل خفيف على الوجه.

6) كوكيز الشوفان الصحية

شوفان + موز مهروس + شوكولاتة دارك.

مناسبة للأطفال ومغذية.

7) ميني بان كيك بعيدان صغيرة

تقدم مع عسل أبيض أو شراب شوكولاتة.

8) كاسات الجيلي بالفواكه

ألوان مبهجة وتناسب أجواء الاحتفال.

9) عصائر طبيعية مبردة

مانجو – جوافة – ليمون بالنعناع.

يمكن إضافة ستيكرات مدرسية على الأكواب.

10) ميني كرواسون محشي

جبنة – مربى – شوكولاتة.

سهل الحمل وغير مكلف.

11) سيخ فواكه للأطفال

قطع فواكه ملونة مرصوصة على أعواد خشب قصيرة.

12) بطاطس ودجز بالفرن

صحية أكثر من المقلية ومناسبة للحفلات الصباحية.