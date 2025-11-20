تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بينما غادره 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها إلى 25 سفينة.



وأوضحت هيئة ميناء دمياط - في بيان لها اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41863 طنا تشمل 20256 طن يوريا و326 طن ملح معبأ و 2500 طن أسمنت معبأ و 338 طن كلينكر و18443 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 59906 أطنان تشمل 26370 طن ذرة و14456 طن قمح و4141 طن حديد و700 طن خردة و1228 طن خشب زان و8513 طن فول صويا و4498 طن ابلاكاش.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 747 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة بلغت 229 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5525 حاوية مكافئة.



وأوضح أن بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86925 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 57684 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2516 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4749 حركة.