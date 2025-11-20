محافظ الشرقية يُشدد على إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة تنفيذ حملات يومية لإزالة كافة أشكال التعديات ففي مركز ههيا تم تنفيذ إزالة لغرفة على مساحة ٢٥ متر بعزبة الثمانين داخل الحيز العمراني بالسلامون.

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة كلية لحجرة وسور بالدبش على مساحة ١٠٠ متر بديرب البلد ، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز وفي مركز كفر صقر تم تنفيذ إزالة فورية لفك شدة خشبية مخالفة لشروط الترخيص.

وفي مركز منيا القمح تم إزالة هنجر عبارة عن هيكل معدني على مساحة ٤٠٠ متر بالوحدة المحلية بالجُديدة ، تحت إشراف اشرف عامر رئيس المركز.

أكد محافظ الشرقية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية اليومية لإزالة كافه أشكال التعديات والتصدي للمخالفات في المهد، حفاظاً على موارد الدولة وفرضاً لهيبة القانون وتحقيقاً للانضباط العمراني داخل نطاق محافظة الشرقية.