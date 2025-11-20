جمال الدين: شراكاتنا مع المؤسسات الدولية والشركات الفرنسية تعزز توطين الصناعة

اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في فرنسا بالمشاركة في مائدة مستديرة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD بمقر المنظمة في باريس

بحضور قيادات من دوائر الأعمال الدولية وممثلي منظمات اقتصادية تعمل في ملفات الاستثمار، والتجارة، وتطوير السياسات، وسلاسل القيمة العالمية، وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إيسن ألتوغ، الممثل الدائم لتركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و نيكول بريمر، نائب المدير التنفيذي لبيزنس أت أو إي سي دي – Business at OECD، و مارتا بلانكو، نائب رئيس لجنة التجارة باتحاد منظمات الأعمال الإسبانية – Spanish Confederation of Business Organizations، و كريم بنضهاو، رئيس مكتب إفريقيا بشركة Merck ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد الدولي لمصنّعي الأدوية – IFPMA، و يووانيس باباسافاس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة داي إنفراستركشر – DAI Infrastructure.

وخلال كلمته أمام الحضور، استعرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة عالمية للصناعة والخدمات، موضحًا أن المنطقة أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمارات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، وحزمة الحوافز التي تمنح للشركات العالمية بيئة أعمال تنافسية وقابلة للتوسع. وأكد أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الفرنسية والدولية لدعم توطين سلاسل القيمة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تشمل مشاريع من 30 دولة حتى الآن، ما يعكس التنوع والثقة الدولية في بيئة الاستثمار بالمنطقة. وأضاف أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة محورية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مشاركة الشركات الفرنسية في القطاعات ذات الأولوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعلى هامش الفعالية، عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، حيث تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتطوير أدوات الترويج، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي، ودعم الاستثمارات الفرنسية المستهدفة في مجالات الصناعة والخدمات والطاقة والخدمات اللوجستية، مستندين في ذلك إلى النجاحات الفعلية التي حققتها الهيئة مع الاستثمارات الفرنسية القائمة في مجالات التصنيع والموانئ، بما يعكس فرص توسيع التعاون وتعظيم الفائدة للجانبين.

والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في ختام جولة ترويجية مكثفة شملت حضور ملتقى الأعمال المصري–الفرنسي بالعاصمة باريس، والمشاركة كمتحدث في مؤتمر طموح إفريقيا – AMBITION AFRICA، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات حكومية فرنسية وشركات تعمل في قطاعات الطيران، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والتقنيات الصناعية، والخدمات اللوجستية، بما يعكس توسع الهيئة في بناء شراكات دولية تدعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.