ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا برلمانيا من جنوب إفريقيا لتعزيز التعاون البحري

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى يضم 11 عضوًا من لجنة النقل واللوجستيات بالبرلمان الجنوب إفريقي، برئاسة رئيس اللجنة، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا.



وكان في استقبال الوفد اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى جانب السادة النواب والمختصين بالهيئة.



ورحب رئيس الهيئة بالوفد، مؤكدًا اعتزاز ميناء الإسكندرية بهذه الزيارة التي تأتي إلى أقدم وأكبر موانئ مصر، والبوابة الشمالية للقارة الإفريقية، والذي يستحوذ على ما يقرب من 60% من حجم التجارة الخارجية المصرية.



وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات المتوازنة مع الموانئ الصديقة، خاصة الموانئ الإفريقية التي تحتل أولوية متقدمة في خطط الهيئة الحالية والمستقبلية.



وتم التأكيد على أن موانئ مصر وجنوب إفريقيا تمتلكان مقومات تجعلهما محورين رئيسيين لحركة التجارة داخل القارة، بما يمهّد لتكامل اقتصادي واسع يخدم مصالح البلدين.



وتضمنت الزيارة جولة ميدانية موسّعة داخل الميناء شملت متحف ميناء الإسكندرية التاريخي، محطة الركاب البحرية، جولة على الأرصفة لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ بشكل مباشر، والتعرّف على قدرات الميناء التشغيلية في تداول البضائع المختلفة ، زيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، التي تُعَد من أحدث وأكبر المحطات في شرق البحر المتوسط، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وأنظمة تشغيل حديثة.



وأعرب أعضاء الوفد البرلماني الجنوب أفريقي عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور كبير في منظومة العمل داخل ميناء الإسكندرية، وما لمسوه من كفاءة في التشغيل، وجودة في البنية الأساسية، وتكامل بين مختلف المناطق داخل الميناء ، كما ثـمّن الوفد ما شهدوه خلال تواجدهم في مصر من طفرة واضحة في مشروعات النقل البحري والبري والنهري والموانئ الجافة، معربين عن تقديرهم لرؤية وزارة النقل المصرية، واستراتيجيتها الشاملة في خلق ممرات لوجستية متكاملة تربط بين جميع الموانئ والمناطق اللوجستية بوسائل نقل متعددة الوسائط.

كما عبّر الجانبان عن ترحيبهم الكامل بتعزيز التعاون البحري بين مصر وجنوب إفريقيا، خاصة في مجالات التدريب، تبادل الخبرات، تطوير الموانئ، وتشجيع الاستثمار في مشروعات الخدمات اللوجستية.



وأكد الوفد الجنوب إفريقي على امتنانهم لما لاقوه من حفاوة في الاستقبال وروح التعاون، مشيرين إلى أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا جديدة للمزيد من الشراكات الفاعلة بين البلدين.