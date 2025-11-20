حزب مصر المستقبل: الهجرة غير الشرعية تهديد مزدوج يطال الأمن القومي والاقتصاد

قال رضا عكاشة، مساعد أمين العاملين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تُمثل تهديدًا مزدوجًا يطال الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي المصري، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهة تداعياتها الخطيرة.

وأضاف "عكاشة"، في بيان، أن المهاجرون غير الشرعيين يواجهون أخطارًا جسيمة على حياتهم خلال رحلات التهريب، حيث يتعرضون للغرق في البحار، وسوء المعاملة، والاستغلال من قبل عصابات التهريب والإتجار بالبشر، موضحًا أن هذه الرحلات تُعد بمثابة مغامرة غير محسوبة قد تنتهي بكوارث إنسانية تقع مسؤوليتها على كاهل الأسر والمجتمع.

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية تساهم في تشويه صورة مصر في الخارج، حيث تُستغل مآسي المهاجرين في تقارير إعلامية دولية قد تضر بسمعة الدولة وجهودها في توفير حياة كريمة لمواطنيها، ويزداد الضغط على البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية للتعامل مع أوضاع هؤلاء المهاجرين، مما يستنزف الموارد والجهود التي يجب أن تُوجه لخدمة المصريين المقيمين بشكل قانوني.

ولفت إلى أن الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى نزيف في الكفاءات والطاقات الشابة التي تُهاجر بطرق غير آمنة، بينما هي أحوج ما تكون لخدمة الوطن في الداخل، موضحًا أن استغلال المهاجرين في الخارج بأجور زهيدة أو ظروف عمل غير إنسانية ينعكس سلبًا على حجم وقيمة التحويلات المالية التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.

وأكد على أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد لتوفير فرص العمل والعيش الكريم، داعيًا الشباب إلى تبني مسارات الهجرة الآمنة والشرعية والقانونية فقط، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم ومكانة وطنهم."