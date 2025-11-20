وزير الخارجية الأسبق يحلل تعاون مصر مع كوريا الجنوبية.. ماذا قال؟

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاتجاه شرقا للتعاون مع كوريا الجنوبية بدأ العالم كله ينظر إليه كأحد المحددات الرئيسية في العلاقات الدولية.

وأضاف محمد العرابي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن التوجه شرقا مبني على أساس التقدم العلمي في هذه المنطقة من العالم في موضوعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا سواء في التعليم أو البحوث العلمية أو استخدام هذه الأمور في الدفاع عن البلاد.

وتابع: استخدام العلم في الأمن القومي أصبح شئ موجود في الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وأيضا في الهند والصين، فهذه المنطقة من العالم تميزت بالأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن مصر تتجه إلى هذا الأمر بهدوء وبمنطق الصداقة والتعاون مع هذه الدول لخلق أجيال جديدة ودعم الأمن القومي في مصر في ظل المخاطر الجديدة التي نعيش فيها وهذا أيضا توجه عربي في بعض الدول فهناك الإمارات والسعودية لديهم مثل هذه المبادرات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.