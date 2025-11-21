وزير الثقافة: بروتوكول التعاون مع كوريا الجنوبية يعزز الشراكة بين البلدين

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس مع وزير الثقافة والعلوم في كوريا الجنوبية، والتي شهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز آفاق التعاون الثقافي بين البلدين، وتعكس خصوصية العلاقات الثنائية الممتدة التي تربط مصر وكوريا الجنوبية.

وأوضح وزير الثقافة أن مذكرة التفاهم تتضمن تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تنظيم المعارض الثقافية والفنية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية في البلدين، إضافة إلى تعزيز الشراكة في مجالات المتاحف وحفظ التراث، وترميم المخطوطات، وتبادل الفرق الفنية، بما يسهم في دعم الحوار الثقافي وتطوير الصناعات الإبداعية.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو أن المذكرة تأتي في إطار حرص الدولة على مد جسور التواصل الدولي والانفتاح على التجارب الثقافية الرائدة، بما يدعم الحضور الحضاري المصري، ويعزز دور الثقافة كقوة ناعمة تعكس هوية مصر وعمقها التاريخي.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال آليات تنفيذية واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجانبين، وتمهّد لإطلاق مشروعات مشتركة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي بين البلدين.