اليوم .. ثانى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير امتحانات

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، ثانى جلسات محاكمة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية اللاعب وآخرين للمحاكمة بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، بعد ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي مقابل حصوله على مقابل مادي من اللاعب، وفقًا لما جاء في التحقيقات.

أحداث الواقعة

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية 100 ألف جنيه، واستدعت الشخص الذي أدى الامتحان نيابة عنه لمواجهته.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين اكتشف مقدم البلاغ محاولة الطالب أداء الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، وتم التحفظ على الشخص وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحكمة.