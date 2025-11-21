مساعد وزير الداخلية الأسبق: رفض الرئيس السيسي تجاوزات انتخابات النواب يعكس قربه من نبض الشارع

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض بعض التجاوزات التي شابت نتائج انتخابات مجلس النواب يعكس مدى قربه من نبض الشارع وحرصه على العدالة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس "قال بالضبط الكلام الذي يرغب الشعب في سماعه".

النزاهة والشفافية كركائز أساسية

ووصف "المصري" خلال تصريحات تليفزيونية موقف السيسي بأنه "قنبلة انفجرت لصالح الوطن"، مؤكدًا أن هذا القرار يؤسس للنزاهة والشفافية كركائز أساسية للعمل السياسي في مصر.

وأوضح أن الرئيس يتابع الأحداث بهدوء ثم يتخذ القرارات الصائبة التي تمس نبض الشارع، مشددًا: "عمر الرئيس السيسي ما هيبقى ضد الناس".

وأشار إلى أن متابعة الرئيس لوسائل التواصل الاجتماعي كانت عاملًا أساسيًا في اتخاذ هذا القرار، حيث أظهر المواطنون عدم رضاهم عن بعض التجاوزات الانتخابية.

وأكد المصري أن الرئيس ركز عند مخاطبته إدارة الانتخابات على ثلاثة محاور رئيسية: النزاهة والشفافية، مع تقديم نصائح مستقبلية لضمان سير العملية الانتخابية في مصر بنزاهة وشفافية كاملة، وهو موقف يُعد حكيمًا وغير مسبوق في هذا التوقيت.