باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس السيسي رجل الشرق الأوسط الأول .. ومصر محور حلّ الأزمات الإقليمية

محمد البدوي

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التجاوزات الانتخابية يعكس حرص القيادة على حماية الأمانة الوطنية وضمان تمثيل البرلمان لأفضل العناصر المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والأمانة في القول والسلوك، باعتبارهم يمثلون جزءًا أساسيًا وخطيرًا من الوطن.

وأوضح "المصري" خلال تصريحات تليفزيونية أن الرئيس السيسي يتابع العملية الانتخابية بدقة لضمان الشفافية والنزاهة، مؤكّدًا أن هذا التوجيه يمثل صوت الشعب والمجتمع، ويعكس الحكمة وراء كل خطوة تتخذها القيادة المصرية.

وأشار إلى النجاحات المتلاحقة لمصر داخليًا ودوليًا، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتطور في البنية التحتية، والتحول نحو الطاقة النووية، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في القضايا الإقليمية، ودول العالم تعتمد على القاهرة لحل الملفات في غزة، ليبيا، والسودان.

 مفاعل الضبعة النووي

وأضاف المصري أن الرئيس السيسي يُعد "رجل الشرق الأوسط الأول"، حيث تعكس زياراته ومبادراته الدولية الثقل المتزايد لمصر، مشيرًا إلى مكالمته الأخيرة مع الرئيس الروسي بوتين أثناء تركيب غطاء ضغط مفاعل الضبعة النووي، والتي تؤكد الدور المحوري لمصر في المنطقة.

وأكد أن توجيه الرئيس باختيار أفضل العناصر لدخول البرلمان له أثر مباشر على تعزيز النزاهة والشفافية، ويمثل إشارة واضحة بأن زمن دخول البرلمان دون مراعاة إرادة الشعب قد ولى.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

