مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس السيسي رجل الشرق الأوسط الأول .. ومصر محور حلّ الأزمات الإقليمية

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التجاوزات الانتخابية يعكس حرص القيادة على حماية الأمانة الوطنية وضمان تمثيل البرلمان لأفضل العناصر المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والأمانة في القول والسلوك، باعتبارهم يمثلون جزءًا أساسيًا وخطيرًا من الوطن.

وأوضح "المصري" خلال تصريحات تليفزيونية أن الرئيس السيسي يتابع العملية الانتخابية بدقة لضمان الشفافية والنزاهة، مؤكّدًا أن هذا التوجيه يمثل صوت الشعب والمجتمع، ويعكس الحكمة وراء كل خطوة تتخذها القيادة المصرية.

وأشار إلى النجاحات المتلاحقة لمصر داخليًا ودوليًا، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتطور في البنية التحتية، والتحول نحو الطاقة النووية، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في القضايا الإقليمية، ودول العالم تعتمد على القاهرة لحل الملفات في غزة، ليبيا، والسودان.

مفاعل الضبعة النووي

وأضاف المصري أن الرئيس السيسي يُعد "رجل الشرق الأوسط الأول"، حيث تعكس زياراته ومبادراته الدولية الثقل المتزايد لمصر، مشيرًا إلى مكالمته الأخيرة مع الرئيس الروسي بوتين أثناء تركيب غطاء ضغط مفاعل الضبعة النووي، والتي تؤكد الدور المحوري لمصر في المنطقة.

وأكد أن توجيه الرئيس باختيار أفضل العناصر لدخول البرلمان له أثر مباشر على تعزيز النزاهة والشفافية، ويمثل إشارة واضحة بأن زمن دخول البرلمان دون مراعاة إرادة الشعب قد ولى.