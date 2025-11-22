قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22-11-2025

ولاء عبد الكريم

استقررت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22-11-2025 فى الأسواق.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 6 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 7.5 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 3 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 9 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البامية من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 12 إلي 18 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 55 الي 65 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 34 إلى 54 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الفاكهة الفرولة اليوسفي المانجو

