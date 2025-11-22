بعد استئناف النيابة على البراءة.. سوزي الأردنية تواجه هذا المصير

استأنفت النيابة العامة على حكم براءة التيك توكر سوزي الأردنية وعادة القضية لتتصدر محركات البحث بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للنظر الاستئناف على البراءة من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية.

وهناك عدد من السيناريوهات التي تواجهها سوزي الأردنية في جلسة الاستئناف المحددة، وهي :

- قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية.

- رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية.

وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.

كانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.