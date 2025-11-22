الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

من يناير حتى سبتمبر 2025

تنطلق اليوم أعمال قمة مجموعة دول العشرين والتي تستضيفها مدينة "جوهانسبرج " بجنوب إفريقيا خلال يومى 23،22 نوفمبر ، وتعد القمة الحالية هي أول قمة لمجموعة العشرين تقام في القارة الإفريقية ، وتأتى النسخة الحالية من القمة تحت شعار " التضامن ـ المساواة ـ الاستدامة " ، وتضم مجموعة دول العشرين (السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ المانيا ـ الهند ـ اندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب افريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ) .

وتزامنًا مع موعد انطلاق القمة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم السبت الموافق 22/11/2025 ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين لتسجل 15.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 14.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 %

وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3 مليار دولار، تليها تركيا 2.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 2.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم المانيا 902.7 مليون دولار ، ثم البرازيل 859.5 مليون دولار ،ثم فرنسا 787.8 مليون دولار ، ثم روسيا 620.6 مليون دولار ، ثم الهند 613.3 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين من يناير حتى سبتمبر 2025

• خضروات وفواكه بقيمة 2 مليار دولار.

• ملابس جاهزة بقيمة 1.9 مليار دولار.

• وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.7 مليار دولار .

• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليون دولار .

• أسمدة بقيمة 1.1 مليار دولار .

• حديد وصلب بقيمة 954.6 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 54.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 47.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 % .

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13.9 مليار دولار ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 9.3 مليار دولار، ثم السعودية 7.1 مليار دولار ، ثم روسيا 3.7 مليار دولار ، ثم المانيا 3.2 مليار دولار ، ثم البرازيل 3 مليار دولار، ثم تركيا 2.8 مليار دولار، ثم الهند 2.7 مليار دولار ، ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار ،ثم إندونيسيا 1.4 مليار دولار .

أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين من يناير حتى سبتمبر 2025

• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 9.1 مليار دولار .

• حبوب بقيمة 3.5 مليار دولار .

• سيارات وجرارات بقيمة 3.4 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .

• حبوب واثمار زيتية بقيمة 1.5 مليار دولار .

• منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.4 مليار دولار .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليصل إلى 70.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 61.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 % .

وقد سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين استثمارًا في مصرخلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار ، تليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ، ثم إيطاليا 2.5 مليار دولار ، ثم السعودية 1.1 مليار دولار ، ثم فرنسا 767.1 مليون دولار ، ثم ألمانيا 446.3 مليون دولار ، ثم الصين 277.6 مليون دولار ، ثم اليابان 191.5 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 7.5 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 7 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بقائمة مجموعة دول العشرين المستقبلة للاستثمارات المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار ، تليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم ألمانيا 347.5 مليون دولار ، ثم كوريا الجنوبية 296.9 مليون دولار ، ثم السعودية 295 مليون دولار ، ثم الصين 109.2 مليون دولار .

كما أظهرت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.1 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار ، ثم المانيا 144.8 مليون دولار ، ثم كندا 108.4 مليون دولار ، ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار ، ثم فرنسا 71.1 مليون دولار ثم استراليا 61 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 199 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار ، ثم الهند 19.6 مليون دولار ، ثم فرنسا 14.1 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ، ثم كندا 9.5 مليون دولار ، ثم تركيا 9.4 مليون دولار ، ثم المانيا 8.1 مليون دولار ، ثم استراليا 6.6 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 5 مليون مصري حتى نهاية عام 2024 .