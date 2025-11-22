بطول 29 كيلو .. حماية الشواطئ وتطوير إنذار التغيرات المناخية بكفر الشيخ

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتحرك وفق رؤية متكاملة لضمان حماية الشريط الساحلي للمدينة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ قطاعات حماية للشواطئ الشمالية بطول 29 كم باستخدام مصدات طبيعية وتكوين الكثبان الرملية.

وأشار إلى أن هذا يعزز قدرة السواحل على مواجهة النحر وارتفاع الأمواج وحماية المشروعات القومية الكبرى مثل محطة كهرباء البرلس والمدينة السمكية بغليون ومصنع الرمال السوداء ومنطقة مطوبس الصناعية ومصيف بلطيم، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والقرى الشاطئية.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أن خرائط المخاطر المناخية التي يُجرى إعدادها تغطي ما يقرب من 30 كم داخل عمق المحافظة بطول الساحل البالغ 129كم، وتُعد أداة تخطيطية مهمة لدعم القرارات الحكومية.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ منظومة رصد متقدمة تشمل أجهزة قياس ارتفاع الأمواج وسرعتها ومستوى سطح البحر وربطها بأنظمة الإنذار المبكر ومحطات مراقبة المناسيب لضمان الاستجابة السريعة لأي تغيرات مناخية مفاجئة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أنه لن يُسمح بإقامة أي مشروع جديد على الشريط الساحلي إلا بعد العرض على لجنة الإدارة المتكاملة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع المخاطر المستقبلية.

وأكد أن الدولة تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق رؤية وطنية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.