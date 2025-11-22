قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
محافظات

بطول 29 كيلو .. حماية الشواطئ وتطوير إنذار التغيرات المناخية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتحرك وفق رؤية متكاملة لضمان حماية الشريط الساحلي للمدينة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ قطاعات حماية للشواطئ الشمالية بطول 29 كم باستخدام مصدات طبيعية وتكوين الكثبان الرملية.

 وأشار إلى أن هذا يعزز قدرة السواحل على مواجهة النحر وارتفاع الأمواج وحماية المشروعات القومية الكبرى مثل محطة كهرباء البرلس والمدينة السمكية بغليون ومصنع الرمال السوداء ومنطقة مطوبس الصناعية ومصيف بلطيم، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والقرى الشاطئية.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أن خرائط المخاطر المناخية التي يُجرى إعدادها تغطي ما يقرب من 30 كم داخل عمق المحافظة بطول الساحل البالغ 129كم، وتُعد أداة تخطيطية مهمة لدعم القرارات الحكومية.

 وأشار إلى أنه يتم تنفيذ منظومة رصد متقدمة تشمل أجهزة قياس ارتفاع الأمواج وسرعتها ومستوى سطح البحر وربطها بأنظمة الإنذار المبكر ومحطات مراقبة المناسيب لضمان الاستجابة السريعة لأي تغيرات مناخية مفاجئة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أنه لن يُسمح بإقامة أي مشروع جديد على الشريط الساحلي إلا بعد العرض على لجنة الإدارة المتكاملة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع المخاطر المستقبلية.

وأكد أن الدولة تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق رؤية وطنية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

