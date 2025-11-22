رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على هامش جلسات اليوم الأول للقمة، كلاً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا،.

وخلال اللقاء تم بحث عددٍ من أوجه الشراكة والتعاون القائم بين مصر والمُنظمة الأممية، والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وثمن أنطونيو جوتيريش، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة، مشيداً بدورها المحوري في التوصل لاتفاق السلام في قمة مدينة شرم الشيخ.

وفي إطار لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، ب كريستينا جورجيفا، تم استعراض موقف برنامج الصندوق مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، كما تمت الإشارة إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.