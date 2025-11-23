طوارئ بمحافظة البحر الأحمر استعدادًا لسقوط أمطار في مرسى علم وحلايب وشلاتين

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن رفع حالة الطوارئ بجميع المدن الواقعة ضمن نطاق المحافظة، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال ظهور الرعد، على مناطق مرسى علم وحلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة.

وجاء هذا القرار بعد التنسيق مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وإصدار تعليمات عاجلة لرؤساء المدن ومديري المرافق الحيوية بزيادة درجة الاستعداد، وتشغيل غرف العمليات لمتابعة أي طارئ والتدخل السريع عند الحاجة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ ووضع كافة المدن على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء الوحدات المحلية بالخطة الموضوعة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة.