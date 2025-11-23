قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
مش عايز أخلف منك.. معلمة بسوهاج ترفع قضية طلاق للضرر بعد 8 سنوات بسبب "حلم الأمومة"

سوهاج _ أنغام الجنايني

في إحدى قاعات محكمة الأسرة بسوهاج، جلست سناء م.ح، معلمة في الثانية والثلاثين من عمرها، بعينين تملؤهما الحزن، قلبها مثقل بالانتظار والألم، تنتظر أن يسمع القاضي صوتها وهي تطلب حقها الذي طالما حلمت به أن تصبح أمًا.

ثماني سنوات مرت على زواجها من زوجها، وعمرها يزداد عامًا بعد عام، لكنها لم تنجب، ولم تتلقَ أي تفسير منطقي من زوجها لرفضه الانجاب، كل محاولة للنقاش كانت تصطدم بصمت أو رفض قاطع، دون سبب يبرر حرمانها من الأمومة.

بين الألم والأمل

سنوات من الأمل تحولت إلى خيبة، وأحلام صغيرة كانت تتخيلها في منزلها مع طفل، ذهبت أدراج الرياح، تحدثت سناء أمام المحكمة بصوت مرتجف: "كنت أحلم بأن أسمع بكاء طفلي في المنزل، أن أحتضن طفلًا أربيه وأعلمه.... لم أطلب المال أو مكانة، فقط حلم بسيط بأن أكون أماً لكن كل مرة كنت أفتح فيها هذا الموضوع، كنت أقف أمام جدار من الرفض والصمت".

الزوج، الذي جلس على الطرف الآخر من القاعة، لم يوضح سببًا واحدًا لرفضه، وظل الصمت بينهما يزداد ثقلًا، القاضي استمع لشهادة سناء، بينما قلبها كان يغلي بالدموع التي حاولت كبتها.

وعندما خرجت من المحكمة، كانت الدموع تملأ عينيها، ليس من الخجل أو الندم، بل من حزن الفقد حزن الحياة التي لم تعشها، وحزن الحلم الذي طالما كان جزءًا من روحها، وحزن السنوات التي مرت دون أن يُسمح لها بأن تعيش أمومتها.

تقف سناء اليوم بين الألم والأمل، تتطلع إلى غدٍ قد يكون فيه حقها في الأمومة حقيقة، أو على الأقل فرصة لاستعادة حياتها وكرامتها، بعد سنوات من الانتظار والحرمان.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

خلال اللقاء

جلسة متخصصة بجناح الشركة القابضة تستعرض حلولا ذكية متقدمة للتنبؤ المكاني بالأعطال

خلال معرض IWWI 2025

المدير التنفيذي للجمعية الألمانية للتكنولوجيا: مصر شريك استراتيجي لقيادة تكنولوجيات المياه في المنطقة

خلال الاجتماع

رئيس القاهرة الجديدة يبحث مع جمعية مطوري المدينة مستجدات مشروعات بيت الوطن

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

