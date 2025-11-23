أسباب إصابتك بالصداع المتكرر

يعاني الكثير من الصداع دون معرفة الأسباب الحقيقة والتي تحتاج إلي زيارة الطبيب حيث أن أبرز أسباب الصداع

1. التوتر والضغط العصبي

أكثر سبب للصداع.

يحدث بسبب الإرهاق، القلق، الجلوس لفترات طويلة، أو قلة النوم.

2. قلة شرب الماء (الجفاف)

يؤدي لصداع مستمر وثقل بالرأس.

يتحسن فور شرب الماء.

3. قلة النوم أو النوم المتقطع

اضطراب النوم من أهم مسببات الصداع الصباحي.

4. الجوع أو تأخير الوجبات

انخفاض السكر يسبب صداعًا واضحًا.

5. ضعف النظر أو إجهاد العين

الجلوس على الموبايل/الكمبيوتر لفترات طويلة.

الحاجة إلى تغيير أو ارتداء نظارة.

ثانيًا: أسباب مرتبطة بالحالة الصحية

6. الصداع النصفي (Migraine)

ألم نابض في جانب واحد، مع غثيان وحساسية للضوء والصوت.

7. الجيوب الأنفية

ألم حول العينين والجبهة، مع انسداد أو رشح.

8. ارتفاع ضغط الدم

صداع شديد غالبًا في مؤخرة الرأس، خصوصًا عند الصباح.

9. الأنيميا (فقر الدم)

دوخة، إرهاق، صداع مستمر.

10. التهابات أو نزلات البرد

بسبب الاحتقان وارتفاع الحرارة.

ثالثًا: أسباب متعلقة بنمط الحياة

11. الإفراط في الكافيين أو التوقف المفاجئ عنه

القهوة – الشاي – مشروبات الطاقة.

12. وضعية الجلوس الخاطئة

تؤدي لشد عضلات الرقبة والكتفين، وبالتالي صداع.

13. الضوضاء القوية أو الإضاءة الشديدة

محفز مباشر للصداع عند كثير من الناس.

رابعًا: أسباب أقل شيوعًا (لكن مهمة)

14. مشاكل الأسنان والفك

التهاب الأسنان أو صرير الأسنان.

15. التغيرات الهرمونية

خاصة عند النساء (قبل الدورة – الحمل – سن اليأس).

16. أدوية معينة

مثل أدوية منع الحمل أو أدوية الضغط.

17. ارتفاع الحرارة أو ضربة الشمس

في الصيف أو أثناء المجهود.