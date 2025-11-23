جثث متفحمة.. مقابر الفاشر الجماعية تظهر من الفضاء

نشرت جامعة ييل الأمريكية مجموعة من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية قالت إنها تظهر استمرار تخلص قوات الدعم السريع من الجثث في الفاشر.

مقابر الفاشر الجماعية تظهر من الفضاء

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، وبعد حصار طويل للفاشر، تدهورت الظروف الإنسانية وتوالت التقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب ودفن ضحايا في مقابر جماعية.

ونشر مختبر ييل للبحوث الإنسانية صورًا تُظهر اضطرابات في التربة بالقرب من مستشفى أطفال سابق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.. وتشير هذه الصور، وفقًا للتحليل، إلى وجود مقابر جماعية مرتبطة بأعمال قتل واسعة. ووصف مسؤول أممي زار المنطقة المدينة بأنها "مسرح جريمة"، بينما اعتبرت الخارجية الأميركية ما حدث في دارفور بمثابة "إبادة جماعية".



اليونيسف: نواصل خدمة الأطفال في الفاشر

قال شيلدون ييت، ممثل منظمة اليونيسف في السودان، إن المنظمة تعمل بشكل مكثف ومستمر في مدينة الفاشر رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أنهم يسعون إلى ضمان الوصول لكل الأطفال في المنطقة، ومواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة.

تخفيف الأوضاع المأساوية

وأوضح «ييت» خلال حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» من تقديم الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الوضع «فظيع وكارثي للغاية»، وأن اليونيسف تحاول بكل الوسائل تخفيف الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال والسكان في السودان.

وأضاف: «نحاول أن يكون لدينا كمنظمة حرية التحرك من أجل الوصول لكل طفل».

الالتحاق بالمدارس

وشدد على أن اليونيسف تعمل على التأكد من وصول الدعم الإنساني إلى كل المواطنين، إضافة إلى تقديم الرعاية الطبية، وتوفير المياه النظيفة، وضمان قدرة الأطفال على الالتحاق بالمدارس واستكمال تعليمهم رغم الظروف الحالية.

وأكد ممثل المنظمة الأممية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الأطفال والتخفيف من آثار الأزمة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياتهم يوميًا.



