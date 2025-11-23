تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 13 ألف طن بضائع و730 شاحنة و120 سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

وذكرت الهيئة - وفق بيان - أنه شملت حركة الواردات 9 آلاف طن بضائع و430 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع و300 شاحنة و30 سيارة.

وأشار البيان الى انه غادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين Alcudia express والحرية بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي INC AMASRA و، Poseidon Express وامل.. كما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: أور، وسينا، وآيلة.