مفتي الجمهورية ضيف صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين

تستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويُعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر المقبل، بمقر نقابة الصحفيين.

ويناقش الصالون موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المسارعة، التي يشهدها العالم.

من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن استضافة مفتي الجمهورية تأتي في إطار حرص اللجنتين على مناقشة القضايا الفكرية والدينية الكبرى، وفتح حوار مستنير حول التحديات، التي تواجه الهوية والثوابت في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف الشاذلي أن الصالون يسعى إلى تقديم رؤية شاملة تساعد الصحفيين على تناول هذه القضايا بوعي ومسئولية، مشيرًا إلى أن حضور فضيلة المفتي يمنح اللقاء قيمة علمية وفكرية مضافة.

وأوضح محمد السيد الشاذلي أن الصالون سيشهد أيضًا توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.