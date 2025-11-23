عنبة يتصدر الحلقة الثالثة من “مزيكا صالونات” في تعاون مفاجئ مع نورين أبو سعدة

شهد الموسم السادس من برنامج “ريد بل مزيكا صالونات” ظهورًا لافتًا للمطرب عنبة في الحلقة الثالثة، في تعاون موسيقي مفاجئ جمعه مع الفنانة نورين أبو سعدة والموزع خمستاشر، ضمن تجربة تعتمد على ابتكار أغنية كاملة خلال 6 ساعات فقط.

ويأتي ظهور عنبة في الحلقة الجديدة ليضيف لونًا مختلفًا للموسم، خاصة أن مشاركته تأتي بعد نجاحات كبيرة حققها خلال الفترة الماضية وارتفاع شعبيته على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب. التعاون بينه وبين نورين خلق حالة فضول واسعة بين الجمهور بسبب التباين الكبير بين أسلوبهما الموسيقي.

الحلقة اعتمدت — مثل باقي الموسم — على فكرة إنتاج أغنية من الصفر داخل وقت محدود، دون أي تجهيزات أو لقاءات مسبقة، وهو ما أظهر جانبًا آخر من شخصية عنبة الفنية خلال عملية الكتابة والتسجيل.

العمل الناتج عن الحلقة يتم عرضه لاحقًا في فيديو كليب يصدر بعد الحلقة بيومين على قناة SIKA على يوتيوب، ليُظهر الشكل النهائي للتجربة بعد ساعات الضغط والإبداع.

الموسم السادس يضم 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من مشاهد موسيقية مختلفة، ويستمر عرض الحلقات أسبوعيًا.