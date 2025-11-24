أسعار الخضروات اليوم الاثنين 24-11-2025

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 24-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس 4 من 7 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 9 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيه للكيلو

الكوسة من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي من 7 إلى 11 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 6 إلي 10 جنيهات للكيلو

الفلفل البلدي من 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 11 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البامية من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة

أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025 سعر أقل دولار أمام الجنيه اليوم 24-11-2025



أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 20 الي 25 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 10 إلى 18 جنيها للكيلو

الجريب فروت من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 24 إلى 30 جنيهًا للكيلو