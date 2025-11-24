الأنبا أباكير يشارك عشية عيد مارمينا بكفر الشيخ ويقدم كلمة عن الشهادة للمسيح

شارك صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا اباكير اسقف الدول الاسكندنافية في عشية عيد الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بكاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس السادس بكفر الشيخ في ضيافة وحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.

عيد الشهيد مارمينا العجائبي

وبمشاركة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي وتوابعها بالولايات المتحدة.

وخلال صلاة العشية تم تطيب وزفة رفات القديس مارمينا في ارجاء الكنيسة وانشد الألحان والتماجيد.

فيما قدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم الروحية. فيما القى الاسقف المكرم نيافة الأنبا أباكير كلمة روحية على الشعب تناولت عنوان "كيف نشهد للمسيح".