أحمد خالد حسانين رئيسا لبعثة الزمالك المتجهة إلى جنوب أفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر القاهرة غدًا الثلاثاء متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي يوم السبت 29 نوفمبر، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي هذا القرار في إطار الثقة الكبيرة التي توليها الإدارة لقدرات حسانين الإدارية والتنظيمية، خاصة في الملفات المتعلقة بالرحلات الخارجية التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا وإدارة محكمة لكافة التفاصيل اللوجستية.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس البعثة عدة اجتماعات فور الوصول مع الجهاز الإداري للفريق، بهدف توفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني وتهيئة أفضل أجواء ممكنة قبل اللقاء المرتقب.

وتغادر بعثة الزمالك وسط أجواء من التركيز والانضباط داخل الفريق، بعد العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لهذه المواجهة المهمة، والتي تعد محطة رئيسية في رحلة الفريق نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.