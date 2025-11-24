غرفة عمليات بـ"الصحفيين" لمتابعة الزملاء أثناء تغطية انتخابات مجلس النواب

تتابع غرفة نقابة الصحفيين، الزملاء المكلفين بتغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 لتسهيل مهام عملهم.

وأعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة حتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية، واجراء انتخابات الإعادة .

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام: (01005741555)-(01505834930)-(01095469966) - (01280992299) - (01099744659)-(01061949100).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان وفي محيطها.