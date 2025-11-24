قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة عمليات بـ"الصحفيين" لمتابعة الزملاء أثناء تغطية انتخابات مجلس النواب

انتخابات النواب
انتخابات النواب
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع غرفة نقابة الصحفيين، الزملاء المكلفين بتغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 لتسهيل مهام عملهم.

 وأعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة حتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية، واجراء انتخابات الإعادة .

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام: (01005741555)-(01505834930)-(01095469966) - (01280992299) - (01099744659)-(01061949100).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان وفي محيطها.

المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 غرفة نقابة الصحفيين الزملاء المكلفين بتغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 مهام عملهم الصحفيين تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سيارات

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد