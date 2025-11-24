قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية: نجاح العملية الانتخابية إثبات للعالم أننا بخير

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، عملية فتح لجان الانتخابات لمجلس النواب، في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة، في اليوم الأول للانتخابات التي تستمر على مدار يومين.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام العمل في جميع اللجان، مؤكدًا على توفير كافة سُبُل الراحة والأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما أجرى اتصالات هاتفية بجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان، مُؤكِّدًا توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتيسير عملية التصويت للمواطنين.

ووجّه المحافظ جميع مسؤولي غرف العمليات الفرعية بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها، "وإثبات للعالم أننا بخير، ومتابعة هذا العرس الديمقراطي معًا".

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة احتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالحهم، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات العامة ورفع أي اشغالات وانتظام منظومة العمل اليومية، بالتزامن مع متابعة سير العمل في اللجان وتذليل العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أمام أو داخل مقار اللجان، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية)، في تيسير أعمال ادلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية تامة.

رافق المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والقيادات الأمنية، ومديرو المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بالانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات.

وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

الدقهلية محافظ انتخابات مجلس النواب

النائبة هند حازم

