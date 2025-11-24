قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
"استصلاح الأراضي" يزيل 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

التعدى الاراضى الزراعية
التعدى الاراضى الزراعية
شيماء مجدي

كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال الأسبوع الماضي، حصر وإزالة 31 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 5205 م2، ذلك بالإضافة إلى بحث والرد على 45 نقطة متغير مكاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة متغيرين مكانيين يخصان بناءً بدون ترخيص إلى مجلس مدينة برج العرب.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول جهود وأنشطة القطاع، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بتعزيز الرقابة الميدانية، ومكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين.

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأت لجان المتابعة بالقطاع، عملها بفحص أعمال جمعيتي المجاز الشرقية ومصطفى كامل بمراقبة كفر الشيخ، حيث ركزت المراجعة على التأكد من صحة مستندات الحيازات المتعددة وسلامة إجراءات تحييزها، كما تم التدقيق في يوميات صرف الأسمدة لضمان سلامة الإجراءات المتبعة، وأوضح أنه تم أيضا مراجعة سجل حماية الأراضي.


وأوضح فوزي انه تم عقد 14  ندوة إرشادية تناولت موضوعات حيوية مثل تربية وصحة الحيوان، ومعاملات التلوين في الموالح، كما تم التركيز بشكل كبير على محصول القمح من حيث تجهيز الأرض، وتحديد السياسة الصنفية، ومعدل التقاوي، ومكافحة الآفات والحشائش. بالإضافة إلى ذلك، عقدت مراقبة غرب النوبارية 6 مدارس حقلية و 12 لقاءً ميدانياً حول (البنجر، الفاصوليا، والقمح)، كما تم تنظيم قافلة طبية وبيطرية لتوعية مزارعي مطروح.

وأكد رئيس القطاع استمرار جهود دعم المزارعين، حيث تم تطوير جمعية العمار التعاونية الزراعية بمراقبة الإسماعيلية، كما يجري حالياً الإعداد لبدء زراعة القمح بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لتنفيذ التسوية بالليزر للأراضي المخصصة للقمح في سهل الحسينية، فضلا عن بدء زراعة  بنجر سكر بمراقبتي الدقهلية وسهل الحسينية، إلى جانب زراعة حوالي محصول الطماطم بالدقهلية، كذلك تم عقد 15 جمعية عمومية عادية وغير عادية في خمس مراقبات مختلفة.

وأوضح فوزي أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الري والصرف، حيث تم تطهير 16 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي 12750متراً، كما تم الانتهاء من تطهير  10 مصارف بطول إجمالي 5000 متر بمراقبات بنجر السكر وشمال البحيرة، لضمان وصول المياه بكفاءة إلى الأراضي الزراعية.

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

