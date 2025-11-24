مياه الشرب بالجيزة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس محمد حفناوي، رفع درجة الاستعداد ونشر المعدات والفرق على المحاور الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة، تحسباً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وفق تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الشركة جاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار، من خلال تطهير بالوعات الأمطار، وصيانة الشبكات وبيارات المحطات، وتجهيز الشفاطات والطلمبات.

وأوضحت الشركة أنها تتابع بشكل مستمر البيانات والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة وفعالية التعامل مع أي طارئ.