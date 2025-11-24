يوم تدريبي لطالبات الأزهر داخل دار الوثائق

استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وفدًا من طالبات الفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإنسانية – قسم وثائق ومكتبات بجامعة الأزهر، في زيارة علمية تهدف إلى تنمية وعيهم بالتاريخ الوثائقي المصري وإكسابهم خبرة عملية في مجالات التوثيق وصون التراث، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة و الأزهر الشريف.

وبدأ البرنامج بمحاضرة قدمتها الأستاذة سحر معاذ، تناولت خلالها حجج أمراء وسلاطين العصر المملوكي، موضحة طبيعتها وأهميتها التاريخية وقيمتها البحثية في دراسة النُظم الإدارية والقانونية خلال تلك الفترة، وما تمثله من مصادر أساسية لفهم البنية السياسية للدولة المملوكية.

عقب ذلك، اصطحب فريق دار الوثائق الطالبات في جولة داخل مركز الترميم، حيث تعرّفوا على أقسامه المختلفة والدور المحوري الذي تؤديه في صيانة وترميم المقتنيات الوثائقية من حجج وسجلات وملفات ووثائق متنوعة. وشاهد الطلاب مراحل الترميم وأساليب العلاج الفني التي تضمن الحفاظ على الوثائق وإطالة عمرها الافتراضي.

وخلال الزيارة، استمع الطالبات إلى شرح تفصيلي عن الإجراءات العلمية المتبعة داخل وحدات الترميم، والمواد المستخدمة في حفظ الوثائق، وكيفية التعامل مع التلف بمختلف أنواعه بما يضمن الحفاظ على قيمة الوثيقة التاريخية.

وقد أعرب طالبات الأزهر عن سعادتهم بالمحتوى العلمي للبرنامج، وما وفره لهم من فرصة للاطلاع مباشرة على كنوز الدار وطرق حفظها، مؤكدين أهمية الربط بين الدراسة الأكاديمية والتجربة الميدانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دار الكتب والوثائق القومية على دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية، وتوفير برامج تدريبية تسهم في تعزيز الوعي بالتراث الوثائقي وحمايته للأجيال القادمة.