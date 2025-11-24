قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
أخبار البلد

وزير التعليم يبحث إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فرنسية بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السفير إريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم الفني والمشروعات التعليمية المشتركة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على توسيع الشراكات الدولية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون مع الجانب الفرنسي، خاصة في مجالات تطوير مناهج التعليم الفني، والإشراف الأكاديمي، وتأهيل المعلمين، بهدف منح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليا تتيح لهم فرص عمل داخل أو خارج مصر.

واستعرض الوزير نموذج التعاون الناجح مع الجانب الإيطالي، موضحًا أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مجالات متعددة وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إطلاق شراكة مماثلة مع فرنسا، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أشاد السفير إريك شوفالييه برؤية مصر الطموحة لتطوير التعليم الفني، مؤكدا حرص الجانب الفرنسي على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام.

وشهد اللقاء أيضًا بحث سبل دعم المشروعات التعليمية المشتركة، ومن بينها دعم المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى وتوسيع نطاق التعاون بين المعلمين والخبراء من البلدين.

وقد حضر اللقاء، دافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، ودانيال رينيو ملحق التعاون التعليمي، وجيروم تورون نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولي والاتفاقيات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم فرنسا

