إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في حلوان

أ ش أ

شهدت لجان حي حلوان منذ الساعات الأولى لصباح، اليوم الاثنين، توافدًا كثيفًا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تنظيم محكم وإجراءات أمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.


وفي مدرسة حلوان البلد، لوحظ اصطفاف طويل للناخبين أمام مدخل المدرسة، مع تنظيم الطوابير بشكل يسهل دخول المواطنين، وحرصت فرق العمل على تقديم الإرشادات للناخبات وتسريع عملية التصويت، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.


كما شهدت مدرسة أطلس الابتدائية توافدًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، حيث حرصت العائلات على مرافقة أبنائهم للتصويت، كما تم تجهيز مداخل اللجنة بشكل منظم لتقليل أي ازدحام، مع تواجد أفراد الأمن لتسهيل الحركة داخل وخارج المدرسة.


وفي مدرسة حلوان الابتدائية، توافد على المدرسة عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن، واهتمت فرق الدعم بتقديم المساعدة للإجابة عن استفسارات الناخبين وإرشادهم داخل اللجان.


وفي مدرسة ناصر الإعدادية بنات، لوحظت حركة نشطة من الشباب وكبار السن على حد سواء، مع تنظيم دخول وخروج الناخبين بشكل سلس، كما ساهمت الفرق الإدارية في تنظيم التسجيل وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين، ما ساعد على سرعة الإنجاز وتقليل وقت الانتظار.


وحرصت كل لجنة على تجهيز صناديق الاقتراع ومراكز التسجيل بشكل مرتب، مع متابعة دقيقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، كما تواجدت فرق إدارية لتقديم الدعم الفني والإجابة على استفسارات الناخبين، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع اللجان.


ويعكس توافد الناخبون في لجان حي حلوان التزام المواطنين بحقهم الدستوري وروحهم الديمقراطية، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار وتعزيز الحياة الديمقراطية.
 

